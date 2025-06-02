В Иркутске экс-сотрудников медучреждений осудили за помощь в уклонении от армии

За взятки медики давали призывникам липовые справки, которые позволяли им избежать службы в армии.Свердловский областной суд вынес приговор трем мужчинам, которые поставили на поток выдачу медсправок о наличии несуществующих заболеваний у призывников, помогая им избежать службы в армии.