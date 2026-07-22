Владимир уходит под воду: улицы плывут после ливня

Летние ливневые дожди вновь привели к параличу жизнедеятельности во Владимирской области. Кадры, снятые в микрорайоне Юрьевец, вызывают тревогу: уровень воды на улицах Васильковой и Добросельской достиг такой отметки, что передвижение возможно только вплавь или с использованием лодок.