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Царьград

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Владимир уходит под воду: улицы плывут после ливня

Владимир уходит под воду: улицы плывут после ливня

Летние ливневые дожди вновь привели к параличу жизнедеятельности во Владимирской области. Кадры, снятые в микрорайоне Юрьевец, вызывают тревогу: уровень воды на улицах Васильковой и Добросельской достиг такой отметки, что передвижение возможно только вплавь или с использованием лодок.

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