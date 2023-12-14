ЮРИЙ ПРОНЬКО https://tsargrad.tv/articles/ne-nado-zlit-narod-rossiju-pyta. Госдума готова принять закон, который может в буквальном смысле взорвать от возмущения российское общество.
"НЕ НАДО ЗЛИТЬ НАРОД": РОССИЮ ПЫТАЮТСЯ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ – ВИНОВНЫХ НАЗВАЛ ПРОНЬКО
Комментарии
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Алатырка
Неоднородность народа по вашему позволяет заселять сюда неграмотное враждебное чурбанье, которое в 90х у себя в республиках убивало русских тысячами - тех русских, которые приехали вытаскивать их из средневековья, и простите ссать стоя научили?
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12 час.
StarPer
Вспомните как образовались США. Приехали мигранты из европы и англии и расплодились по всей территории и что теперь - коренное население живёт в резервации, а мигранты - хозяева страны. Вот и из России наши верха делают США2. Если дело пойдёт так дальше, то мы будем жить в резервации, где ни будь за полярным кругом, а мигранты будут хозяевами России.
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11 час.
m
mike
Ну что сказать, либо автор неграмотный, либо адвокат, ст.105 УК РФ это убийство, а "тяжкие телесные повреждения" это ст. 111 УК РФ. Вот двоякое чувство после этой статьи, "так то - да, а так то нет", что то вроде этого. Или что, "Чукча не читатель, Чукча писатель".
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11 час.
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