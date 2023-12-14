МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
ГлавнаяБлогИНТЕРЕСНОКавказские блюдазаконы республикиИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mike
    Ну что сказать, либо автор неграмотный, либо адвокат, ст.105 УК РФ это убийство, а "тяжкие телесные повреждения" это ..."НЕ НАДО ЗЛИТЬ НА...
  • StarPer
    Вспомните как образовались США. Приехали мигранты из европы и англии и расплодились по всей территории и что теперь -..."НЕ НАДО ЗЛИТЬ НА...
  • Алатырка
    Неоднородность народа по вашему позволяет заселять сюда неграмотное враждебное чурбанье, которое в 90х у себя в респу..."НЕ НАДО ЗЛИТЬ НА...

"НЕ НАДО ЗЛИТЬ НАРОД": РОССИЮ ПЫТАЮТСЯ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ – ВИНОВНЫХ НАЗВАЛ ПРОНЬКО

"НЕ НАДО ЗЛИТЬ НАРОД": РОССИЮ ПЫТАЮТСЯ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ – ВИНОВНЫХ НАЗВАЛ ПРОНЬКО

ЮРИЙ ПРОНЬКО https://tsargrad.tv/articles/ne-nado-zlit-narod-rossiju-pyta. Госдума готова принять закон, который может в буквальном смысле взорвать от возмущения российское общество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алатырка
Неоднородность народа по вашему позволяет заселять сюда неграмотное враждебное чурбанье, которое в 90х у себя в республиках убивало русских тысячами - тех русских, которые приехали вытаскивать их из средневековья, и простите ссать стоя научили?
Ответить
12 час.
StarPer
Вспомните как образовались США. Приехали мигранты из европы и англии и расплодились по всей территории и что теперь - коренное население живёт в резервации, а мигранты - хозяева страны. Вот и из России наши верха делают США2. Если дело пойдёт так дальше, то мы будем жить в резервации, где ни будь за полярным кругом, а мигранты будут хозяевами России.
Ответить
11 час.
m
mike
Ну что сказать, либо автор неграмотный, либо адвокат, ст.105 УК РФ это убийство, а &quot;тяжкие телесные повреждения&quot; это ст. 111 УК РФ. Вот двоякое чувство после этой статьи, &quot;так то - да, а так то нет&quot;, что то вроде этого. Или что, &quot;Чукча не читатель, Чукча писатель&quot;.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх