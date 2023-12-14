"НЕ НАДО ЗЛИТЬ НАРОД": РОССИЮ ПЫТАЮТСЯ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ – ВИНОВНЫХ НАЗВАЛ ПРОНЬКО

Алатырка Неоднородность народа по вашему позволяет заселять сюда неграмотное враждебное чурбанье, которое в 90х у себя в республиках убивало русских тысячами - тех русских, которые приехали вытаскивать их из средневековья, и простите ссать стоя научили?

StarPer Вспомните как образовались США. Приехали мигранты из европы и англии и расплодились по всей территории и что теперь - коренное население живёт в резервации, а мигранты - хозяева страны. Вот и из России наши верха делают США2. Если дело пойдёт так дальше, то мы будем жить в резервации, где ни будь за полярным кругом, а мигранты будут хозяевами России.