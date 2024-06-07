Оказывается, он оборонялся! Когда дело касается "южан" наше правосудие показывает настоящие чудеса.
Ни дня не провёл в колонии: Азербайджанец, осужденный в Питере на 11 лет, был отпущен в суде
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Тут никаких сомнений, что была взятка. Нет другого способа освободить убийцу-мастурбека.
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3 час.
Алекс Вайс
Ищи теперь ветра в поле.
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3 час.
АБ
Алексей Белоусов
Таких судей надо самих судить, лишать права работы в судах, а учитывая, что такие решения принимаются за взятку (а почему еще?), сажать с конфискацией всего нажитого "непосильным трудом". Вообще надо бы перейти к системе народных судов с выборностью судей и возможностью их досрочного отзыва.
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1 час.
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