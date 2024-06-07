Ни дня не провёл в колонии: Азербайджанец, осужденный в Питере на 11 лет, был отпущен в суде

АБ

Алексей Белоусов

Таких судей надо самих судить, лишать права работы в судах, а учитывая, что такие решения принимаются за взятку (а почему еще?), сажать с конфискацией всего нажитого "непосильным трудом". Вообще надо бы перейти к системе народных судов с выборностью судей и возможностью их досрочного отзыва.