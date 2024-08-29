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Расчет РСЗО «Град» поразил скопление живой силы ВСУ севернее Работино

Расчет РСЗО «Град» поразил скопление живой силы ВСУ севернее Работино

Министерство обороны РФ 28 августа сообщило, что расчет РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» поразил скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.

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