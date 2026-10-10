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Спорт Уик-Энд

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Нападающий «Зенита» Соболев объяснил, почему в матче с «Краснодаром» началась нервотрёпка

Нападающий «Зенита» Соболев объяснил, почему в матче с «Краснодаром» началась нервотрёпка

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил в эфире «Матч ТВ», что команда должна была обыгрывать «Краснодар» в матче 10‑го тура Альфа‑Банк РПЛ без пропущенных мячей.

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