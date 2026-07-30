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ТАСС

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ФСБ показала кадры задержания москвича за перевод средств на криптокошелек СБУ

ТАСС, 30 июля. ФСБ России опубликовала кадры задержания жителя Москвы, которого подозревают в переводе денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый СБУ для сбора средств на финансирование диверсионной деятельности.

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