ФСБ показала кадры задержания москвича за перевод средств на криптокошелек СБУ

ТАСС, 30 июля. ФСБ России опубликовала кадры задержания жителя Москвы, которого подозревают в переводе денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый СБУ для сбора средств на финансирование диверсионной деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)