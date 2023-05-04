Огонь охватил нефтяной резервуар в поселке Ильский под Краснодаром

Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. По предварительно информации, горит один из резервуаров, сообщили экстренные службы Возможной причиной возгорания на данный момент называется падение беспилотника.
Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. По предварительно информации, горит один из резервуаров, сообщили экстренные службы Возможной причиной возгорания на данный момент называется падение беспилотника.
Свежие комментарии