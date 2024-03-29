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Генерал США Браун заявил о снижении риска эскалации конфликта на Украине

Генерал США Браун заявил о снижении риска эскалации конфликта на Украине

Риск эскалации конфликта на Украине ниже, чем был раньше. Такое мнение озвучил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, обсуждая возможную передачу ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

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