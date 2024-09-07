Подгузники Love is и другие новинки для детей в сентябре

Рассказываем, какие новинки для детей появились на российском рынке в сентябре 2024 года. «Вкусно — и точка» представила новую коллекцию игрушек с персонажами анимационного сериала «Фиксики» В детских наборах Кидз Комбо во «Вкусно — и точка» появятся новые игрушки.