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Подгузники Love is и другие новинки для детей в сентябре

Рассказываем, какие новинки для детей появились на российском рынке в сентябре 2024 года. «Вкусно — и точка» представила новую коллекцию игрушек с персонажами анимационного сериала «Фиксики» В детских наборах Кидз Комбо во «Вкусно — и точка» появятся новые игрушки.

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