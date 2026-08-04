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Осака о работе с Викторовски: «Он всегда говорит мне правду. Бывают моменты, когда я проседаю, и он такой: «Эй, тебе надо собраться»

Наоми Осака прокомментировала работу с Томашем Викторовски, бывшим тренером Агнешки Радванской и Иги Швентек .

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