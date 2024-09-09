Мэром Братска избран Александр Дубровин

В Братске подводят итоги прошедших 8 сентября выборов мэра. По официальным, но пока еще предварительным данным Избирательной комиссии Иркутской области, первое место на выборах занимает Александр Дубровин.
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