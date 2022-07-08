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В Череповце отремонтируют заборы в центре города

В Череповце отремонтируют заборы в центре города

Об этом сообщил мэр Вадим Германов.— В нашем Комсомольском парке начали ремонт забора. Жители Черепова отмечают, что осыпающаяся штукатурка и выцветшая краска не украшают исторический квартал, — рассказал мэр.

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