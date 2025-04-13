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Эскортница хочет отсудить деньги у матери героя, погибшего под Суджей: "Изменяла и выкладывала в Сеть"

Эскортница хочет отсудить деньги у матери героя, погибшего под Суджей: "Изменяла и выкладывала в Сеть"

ИА Новороссия Скрин кадра видео/Коллаж NovorosInform Когда он с однополчанами вошел вглубь газовой трубы, чтобы закрепиться на окраине города, она выкладывала посты с другими мужчинами, а после его похорон подала на выплаты и уехала с очередным спонсором на отдых за границу.

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Комментарии
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Новоселова Марина
Ну и рожа...
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2 час.
H
HELENE
А официально банить сайты знакомств в голову властьимущим не приходит? Или кто-то имеет мааааленькую толику с этого? Инагенты - плохо,  а блядьэскорт - хорошо??? По-моему и то, и другое ПРЕСТУПНО.
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1 час.
Геннадий Хрипунов
Деньги обязана и должна получить мама погибшего, а не эта сука ебливая, халуйка, чмошница и недо человек, её не только девушкой, но и женщиной называть нельзя .
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1 час.
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