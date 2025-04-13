Эскортница хочет отсудить деньги у матери героя, погибшего под Суджей: "Изменяла и выкладывала в Сеть"

ИА Новороссия Скрин кадра видео/Коллаж NovorosInform Когда он с однополчанами вошел вглубь газовой трубы, чтобы закрепиться на окраине города, она выкладывала посты с другими мужчинами, а после его похорон подала на выплаты и уехала с очередным спонсором на отдых за границу.