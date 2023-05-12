Всероссийский молебен о Победе. На Брянщине Георгию Победоносцу поклонились 10 тысяч человек

Брянская земля простилась с великой святыней – мощами великомученика Георгия Победоносца. В рамках общенациональной акции Всероссийский молебен о Победе Небесный покровитель Русского воинства в течение двух дней благословлял и освящал Брянщину.
Брянская земля простилась с великой святыней – мощами великомученика Георгия Победоносца. В рамках общенациональной акции Всероссийский молебен о Победе Небесный покровитель Русского воинства в течение двух дней благословлял и освящал Брянщину.
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