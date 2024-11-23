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Размер терабайта ДНК по сравнению с терабайтом на SSD: теперь представьте сколько данных хранит наше тело

Размер терабайта ДНК по сравнению с терабайтом на SSD: теперь представьте сколько данных хранит наше тело

ДНК каждого из нас содержит огромное количество информации. Просто для сравнения ученые создали аналитическую диаграмму, где показали объемы ДНК по сравнению с обычной картой памяти той же номинальной вместимости — разница действительно ошеломляет.

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