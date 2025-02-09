20+ добрых историй о том, как кот и человек однажды нашли друг друга

Котики созданы для того, чтобы украсть сердечки даже у тех, кто холоден, как айсберг, и суров, как скала, а иначе для чего им даны эти мягкие лапоньки, няшные щечки и круглые глазищи? Вот несколько историй о том, как это происходит.
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