Смехотерапия
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Смехотерапия

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20+ добрых историй о том, как кот и человек однажды нашли друг друга

20+ добрых историй о том, как кот и человек однажды нашли друг друга

Котики созданы для того, чтобы украсть сердечки даже у тех, кто холоден, как айсберг, и суров, как скала, а иначе для чего им даны эти мягкие лапоньки, няшные щечки и круглые глазищи? Вот несколько историй о том, как это происходит.

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Комментарии
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Надежда
Я тоже кошатница. Кот Христофор прожил с нами 17 лет! Травма потери близкого друга до сих пор...🤧
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8 час.
Геннадий Б
Прекрасные рассказы о наших любимых котиках и кошечка! Спасибо! Обожаю свою Бусинку, хочу ещё кошечку, что бы Бусинке было веселее. Но жена против 😢
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5 час.
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