Daily Storm

395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Вот зачем этот педераст Столтенберг артачится и грубит РОССИИ, ведь все равно будет по нашему, при любом раскладе.Место Украины меж...
  • Христос Второй
    И нам нужно выходить на улицу и требовать снижения цен на бензин и продукты питания ...Лукашенко провел ...
  • Христос Второй
    Все будет хорошо...Володя ввел войска и зер гуд теперь будет.Лукашенко провел ...

США потребовали объяснить проведение военных учений на западе России

США потребовали объяснить проведение военных учений на западе России

В Госдепе считают, что военнослужащие должны вернуться в казармыПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в рамках усилий по дэескалации Россия должна предоставить объяснения по поводу проведения военных учений вблизи границы с Украиной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх