США потребовали объяснить проведение военных учений на западе России

В Госдепе считают, что военнослужащие должны вернуться в казармыПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в рамках усилий по дэескалации Россия должна предоставить объяснения по поводу проведения военных учений вблизи границы с Украиной.
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