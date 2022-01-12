США потребовали объяснить проведение военных учений на западе России

В Госдепе считают, что военнослужащие должны вернуться в казармыПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в рамках усилий по дэескалации Россия должна предоставить объяснения по поводу проведения военных учений вблизи границы с Украиной.