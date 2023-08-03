«Хамрун Спартанс» выбил тбилисское «Динамо» из Лиги конференций

Грузинское «Динамо» с минимальным счетом проиграло мальтийскому клубу «Хамрун Спартанс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который состоялся 3 августа на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси.