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«Хамрун Спартанс» выбил тбилисское «Динамо» из Лиги конференций

«Хамрун Спартанс» выбил тбилисское «Динамо» из Лиги конференций

Грузинское «Динамо» с минимальным счетом проиграло мальтийскому клубу «Хамрун Спартанс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который состоялся 3 августа на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси.

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