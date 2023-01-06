Крымское информационное агентство

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На базе Ялтинской киностудии откроют центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности

На базе Ялтинской киностудии откроют центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности

Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии.

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