На базе Ялтинской киностудии откроют центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности

Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии.
Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии.
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