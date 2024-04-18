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Закон, порядок, государство

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Правительство продлило программу предоставления госгарантий по кредитам на поддержку производственной деятельности предприятий

Постановление от 16 апреля 2024 года №490.

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