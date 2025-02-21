Президент США Дональд Трамп пообещал Киеву проблемы при отказе от заключения договора о минералах.Трамп заявил, что у Украины есть выбор: заключить с Америкой соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых либо у США с Украиной будет много проблем.