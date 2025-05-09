Нидерландские антифашисты обвинили Канаду в сокрытии преступлений нацистов

Власти Канады, отказываясь разглашать имена нацистских преступников, укрывшихся в стране после окончания Второй мировой войны, беспокоятся также и о сокрытии собственных преступлений, заявил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот 9 мая, сообщает РИА Новости.