В Сочи в связи с празднованием Дня Победы  на нескольких улицах закроют движение транспорта

В Сочи в связи с празднованием Дня Победы на нескольких улицах закроют движение транспортаВременное ограничение в связи с подготовкой к большому праздничному концерту, уже действует на площади Зимнего театра.
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