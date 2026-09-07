В российских школах стартовал обновленный курс "Разговоры о важном"

Занятия «Разговоры о важном» в российских школах с этого учебного года проходят в обновленном формате, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире ИС «Вести».
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