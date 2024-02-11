Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сысоев
    Бутина вообще умница!Бутина назвала пр...
  • Александр Гребнев
    НАТО скоро придет кирдык рухнет все с такими правителями один клоун чего стоит а петушек уже мало стал кукарекать в с...Боррель раскритик...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мда какие наивные или делают вид что не понимают, США сливает ни только хохлостан, но и все государства ЕС в топку. В...Боррель раскритик...

Продажу бургеров и картошки фри рядом со школами просят ограничить

Продажу бургеров и картошки фри рядом со школами просят ограничить

Болезни сердца и сосудов пока остаются главной причиной смертности в России. Изменить ситуацию может профилактика, и начинать ее нужно с детского возраста: оградить детей от негативного влияния табака, энергетиков и позаботиться об их здоровом питании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх