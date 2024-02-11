Продажу бургеров и картошки фри рядом со школами просят ограничить

Болезни сердца и сосудов пока остаются главной причиной смертности в России. Изменить ситуацию может профилактика, и начинать ее нужно с детского возраста: оградить детей от негативного влияния табака, энергетиков и позаботиться об их здоровом питании.
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