БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лунная база Horizon должна была принять военных в 1965 году

Лунная база Horizon должна была принять военных в 1965 году

Общий вид лунной базы на стадии строительства в представлении художника. Видны собранные модули и строительная техника Еще в пятидесятых годах, на старте своей космической программы, США начали прорабатывать вопросы использования небесных тел, в т.

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