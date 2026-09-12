«Альтерон» разгромил Fight Nights, «Горки» обыграли FC Ars. Результаты 3-го тура второго дивизиона Кубка Лиги

Расписание 3-го тура группового этапа второго дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги. WINLINE Кубок Лиги , второй дивизион, 3-й тур 12 сентября, суббота ФК «ПП» – «Юнисон» – 0:5 «Ф» – « Анжи » – 5:0 (техническое поражение) «Горки» – FC Ars – 1:0 « Альтерон » – Fight Nights – 8:2 Матчи прошли в Москве на стадионе Медиалиги.
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