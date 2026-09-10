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Лефортово

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На Солдатской разобрали ветхое строение

Госинспекция по недвижимости завершила работы по освобождению земельного участка в ЮВАО. Обветшалую постройку с подвалом инспекция обнаружила на Солдатской улице владение 2, строение 2.

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