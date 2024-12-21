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В Теучежском районе полицией возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, хранившего растительный наркотик.

В Теучежском районе полицией возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, хранившего растительный наркотик.

Организуя комплекс проверочных мероприятий в рамках уголовного дела по факту кражи, в поле зрения сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» накануне оказался 46-летний житель Теучежского района.

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