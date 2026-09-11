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100 Дорог

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«Аэрофлот» обновил меню питания: новые специальные варианты для пассажиров из Москвы

«Аэрофлот» обновил меню питания: новые специальные варианты для пассажиров из Москвы

Аэрофлот обновил меню питания с новыми азиатским, индуистским и лакто-вегетарианским вариантами для разных классов обслуживания, чтобы улучшить комфорт и расширить выбор пассажиров.

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