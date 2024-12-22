Певица Алсу откровенно рассказала о своей пластике

Поклонники певицы Алсу часто отмечают, что она практически не меняется с годами. В то время как одни восхищаются ее красотой, другие уверены, что певица выглядит так молодо благодаря пластическим операциям.
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