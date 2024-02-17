О логистическом значении АвдеевкиПадение Авдеевки, кроме очевидного результата - отодвигания удобных и защищенных артиллерийских позиций противника от Донецка - имеет ещё и серьёзные оперативно-стратегические последствия.
О логистическом значении Авдеевки
Комментарии
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Надежда Белугина
👍👍👍👌
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16 час.
VG
Vasily Golov
Логистика у границ Украины с Польшей,Словакией,Румынией,Венгрией.8 Станций являются частью логистики для НАТО и ВСУ.Ж/дорога с русской колеей от Харькова до Кошице-в Словакии,От Котовице-Польша до Харькова.Европейская колея приходит на глубину до 75 км Украины.Кроме этого.Есть сеть автодорог в Польшу,Словакию,Венгрию и Румынию.
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11 час.
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