VG

Vasily Golov

Логистика у границ Украины с Польшей,Словакией,Румынией,Венгрией.8 Станций являются частью логистики для НАТО и ВСУ.Ж/дорога с русской колеей от Харькова до Кошице-в Словакии,От Котовице-Польша до Харькова.Европейская колея приходит на глубину до 75 км Украины.Кроме этого.Есть сеть автодорог в Польшу,Словакию,Венгрию и Румынию.