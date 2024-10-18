Дания, Нидерланды и Чехия в 2025 году продолжат закупать снаряды для Украины

Дания, Нидерланды и Чехия в следующем году продолжат закупать снаряды для Украины в рамках чешской инициативы, предусматривающей их приобретение в третьих странах за счет демократических государств, сообщил глава правительства Чехии Петр Фиала.
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