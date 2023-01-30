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В «Спартаке» объявили о завершении трансферной кампании

В «Спартаке» объявили о завершении трансферной кампании

Гильермо Абаскаль дал понять, что «Спартак» больше не будет проводить трансферов нынешней зимой. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что на подписании Тавареша и Дуарте трансферная кампания красно-белых нынешней зимой завершена.

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