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Россия предложила Кубе помощь в связи с коллапсом системы электроснабжения

Россия предложила Кубе помощь в связи с коллапсом системы электроснабжения

REUTERS/Norlys Perez Несколько стран, в том числе Россия, предложили Кубе помощь на фоне коллапса системы электроснабжения страны.

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Комментарии
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Comandor
Надо помочь!
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Плавучая АЭС или подводная лодка может дать им энергию! А лучше построить им новые электростанции, такие как а Крыму! А в замену, построить там свой форт пост!
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15 час.
Дмитрий Гурин
Побывал я на недостроенной АЭС на Кубе недалеко от Гаваны в 2006-м довольно случайно. Там даже опоры ЛЭП как вчера поставили хотя как говорили прошло больше 15 лет, да и сама территория станции не заброшена, даже охрана с СКС на въезде (прям как у нас в кадрированных частях) и ворота покрашены. Возобновить строительство думаю дело чисто финансовое, у Кубинцев таких денег нет, у них как в той же Европе основная прибыль государства это туристические услуги и совсем немного от продажи некоторых полезных ископаемых и тех же джинсовых шмоток. Как то помогать надо и именно в создании энерго-генерирующих систем. ...P.S. Как Абхазы забегали когда им об окончании халявы на электроэнергию объявили....
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10 час.

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