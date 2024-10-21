Россия предложила Кубе помощь в связи с коллапсом системы электроснабжения

Дмитрий Гурин

Побывал я на недостроенной АЭС на Кубе недалеко от Гаваны в 2006-м довольно случайно. Там даже опоры ЛЭП как вчера поставили хотя как говорили прошло больше 15 лет, да и сама территория станции не заброшена, даже охрана с СКС на въезде (прям как у нас в кадрированных частях) и ворота покрашены. Возобновить строительство думаю дело чисто финансовое, у Кубинцев таких денег нет, у них как в той же Европе основная прибыль государства это туристические услуги и совсем немного от продажи некоторых полезных ископаемых и тех же джинсовых шмоток. Как то помогать надо и именно в создании энерго-генерирующих систем. ...P.S. Как Абхазы забегали когда им об окончании халявы на электроэнергию объявили....