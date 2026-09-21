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Единый день голосования, возможно, не обошелся без сенсаций

Единый день голосования, возможно, не обошелся без сенсаций

Заметно больше 50% на выборах в Государственную думу 9-го созыва набрала партия «Единая Россия». Но интрига сохранилась, и состоит в том, будет ли в новой Думе фракция справедливороссов или — четыре партииСайт ЦИК РФ читайте на monocle.

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