Единый день голосования, возможно, не обошелся без сенсаций

Заметно больше 50% на выборах в Государственную думу 9-го созыва набрала партия «Единая Россия». Но интрига сохранилась, и состоит в том, будет ли в новой Думе фракция справедливороссов или — четыре партииСайт ЦИК РФ читайте на monocle.
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