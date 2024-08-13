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Крымская газета

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С начала года более 12000 крымчан назначили пенсии

С начала года более 12000 крымчан назначили пенсии

Отделение Социального фонда России по Крыму с начала этого года назначило пенсии 12 524 жителям полуострова, 10 926 из которых — страховые, 1 598 — пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пишеттелеканал «Миллет», ссылаясь на в ОСФР.

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