С начала года более 12000 крымчан назначили пенсии

Отделение Социального фонда России по Крыму с начала этого года назначило пенсии 12 524 жителям полуострова, 10 926 из которых — страховые, 1 598 — пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пишеттелеканал «Миллет», ссылаясь на в ОСФР.