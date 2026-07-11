Заместитель министра обороны России Шулика провёл личный приём граждан

Заместитель министра обороны Российской Федерации — руководитель аппарата Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виталий Шулика провёл приём граждан по личным вопросам в Общественной приёмной министра обороны России.
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