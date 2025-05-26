Жители Сувалкского коридора массово покидают дома после заявлений Мерца

Население приграничных районов Польши и Литвы начало массово покидать места проживания после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России.
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