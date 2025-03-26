Врач Слюняева: коррекция рациона и отказ от сна после еды избавит от изжоги

Нормализация питания позволит избавиться от изжоги без визита к врачу. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева.