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Врач Слюняева: коррекция рациона и отказ от сна после еды избавит от изжоги

Врач Слюняева: коррекция рациона и отказ от сна после еды избавит от изжоги

Нормализация питания позволит избавиться от изжоги без визита к врачу. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева.

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