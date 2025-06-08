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Из «Краснодара» Галицкого уйдет еще один легионер, «Барселона» выгоняет легенду. Трансферы и слухи дня

Из «Краснодара» Галицкого уйдет еще один легионер, «Барселона» выгоняет легенду. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в России«Зенит» хочет купить двух бразильцевGetty ImagesПетербургский «Зенит» хочет приобрести правого защитника бразильского «Фламенго» Уэсли, сообщает журналист Жулио Мигель Нето.

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