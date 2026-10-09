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Царьград

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SHOT: Супермодель Водянова задолжала 1 млрд рублей за роскошный особняк во Франции

SHOT: Супермодель Водянова задолжала 1 млрд рублей за роскошный особняк во Франции

Долг в 1 млрд: Наталья Водянова купила дом во Франции на кредитные миллионы.Наталья Водянова задолжала около 1 млрд рублей по кредитам на покупку и обустройство особняка во Франции.

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