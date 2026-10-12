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Специалисты «Контроля Москвы» расскажут об особенностях установки некапитальных строений

Специалисты «Контроля Москвы» расскажут об особенностях установки некапитальных строений

В Москве пройдет открытый вебинар на тему: «Некапитальные объекты: что важно знать при их возведении».

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