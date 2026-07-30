В России призвали ограничить наценку на товары одной категории

В России призвали создать Государственный комитет по контролю за потребительским рынком — Госкомцен и ввести предельную торговую надбавку на товары первой необходимости в размере 15 процентов от закупочной цены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии