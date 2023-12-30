ЮАР подала в Международный суд ООН иск о признании геноцидом уничтожения Израилем населения Газы

Южная Африка подала заявление в Международный суд ООН о начале разбирательства по обвинениям Израиля в геноциде за его войну против ХАМАСа в Газе, передаёт CNN со ссылкой на сделанное 29 декабря сообщение суда.
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