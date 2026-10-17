В Казани продолжается первый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию «Рапсодия льда». Вслед за одиночниками, где лидерство захватили представители Санкт-Петербурга Евгений Семененко и Анна Фролова, свои первые программы представили спортивные пары и танцевальные дуэты.