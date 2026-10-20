20 октября в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в основание инновационного научно-технологического центра «Территория здоровья», который обеспечит полный цикл разработки, производства и внедрения отечественных медицинских изделий.
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