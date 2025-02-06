Европу уличили в раздражении действиями Трампа в отношении Украины

Политика как она есть

Требование от Украины редкоземельных металлов в обмен на продолжение поддержки со стороны США, выдвинутое главой страны Дональдом Трампом, вызвало некоторое разочарование и раздражение в Европе, заявил в разговоре с «Лентой.