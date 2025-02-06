Политика как он...
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Политика как она есть

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Европу уличили в раздражении действиями Трампа в отношении Украины

Европу уличили в раздражении действиями Трампа в отношении Украины

Требование от Украины редкоземельных металлов в обмен на продолжение поддержки со стороны США, выдвинутое главой страны Дональдом Трампом, вызвало некоторое разочарование и раздражение в Европе, заявил в разговоре с «Лентой.

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