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Дом призрения престарелых бедных женщин на Новочеркасском проспекте признали памятником

В начале ХХ века здание перестроили по проекту архитектора Николая Виташевского. Дом призрения престарелых бедных женщин имени графа Кушелева-Безбородко на Новочеркасском проспекте, 8 признали объектом культурного наследия регионального значения.

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